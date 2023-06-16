UMATILLA COUNTY — The Hat Rock Fire burning in northern Umatilla County east of Hermiston has surpassed 16,000 acres and is 70% contained.
The Oregon State Fire Marshal in an update Friday, June 16, also reported the Mount Hebron Fire in Pendleton is totally contained.
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