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Firefighters Tuesday, June 13, 2023, combat a portion of the Hat Rock Fire in northern Umatilla County east of Hermiston. The Oregon State Fire Marshal on June 16 reported the fire stands at 16,252 acres and is 70% contained.

 Umatilla County Fire District No. 1/Contributed Photo

UMATILLA COUNTY — The Hat Rock Fire burning in northern Umatilla County east of Hermiston has surpassed 16,000 acres and is 70% contained.

The Oregon State Fire Marshal in an update Friday, June 16, also reported the Mount Hebron Fire in Pendleton is totally contained.

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Reporter

Reporter for the East Oregonian, originally from Miami, Florida, spent the last several years in Tokyo, Japan. Speaks English, French, and a bit of Japanese. Focused on local news, profiles, and food reporting. Passionate about aviation.

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